Приморцы сделали свой выбор! После подсчета всех бюллетеней лидирует Олег Кожемяко, ныне действующий глава региона. Как проходила избирательная кампания, какие выявили нарушения, и каких шагов теперь ждут от нового губернатора. Подробности — в следующем сюжете.

Еще, наверное, ни к одним региональным выборам, не было приковано внимание всей страны. С третей попытки приморцы избрали нового губернатора. Отдать свой голос за своего кандидата пришло рекордное количество жителей.

Наталья Камаева, представитель краевой избирательной комиссии Приморского края: «В выборах приняли участие 680 тысяч 98 избирателей».

После подсчета всех бюллетеней стало известно, что две трети граждан проголосовали за ныне действующего главу региона.

Наталья Камаева, представитель краевой избирательной комиссии Приморского края: «Кожемяко Олег Николаевич — это кандидат, который набрал более 50 процентов. В соответствии с законодательством будет признан избранным губернатором Приморского края».

Так в чем же причины высокой явки на выборы? Пожалуй, самый важный фактор — приморцы устали от затянувшегося безвластия. Люди поставили точку в этом вопросе, отдав губернаторское кресло тому, кому доверяют. А завоевать доверие приморцев было, мягко говоря, непросто. Но Олег Кожемяко за прошедший месяц сумел сделать для социальной сферы больше, нежели предыдущие губернаторы за все время их руководства. И народ это оценил.

Юлия Толмачева, депутат ЗС ПК: «Это была одна из задач потому, что мы видели выборы сентября. И сейчас нужно было возвращать доверие к власти, доверие к кандидату. Олег Николаевич трудился, не покладая рук и ног. Он проехал всю территорию Приморского края. Сделал достаточно много беспрецедентных поступков. Принял большое количество законов. И депутаты ЗС ПК поддержали его инициативы. Полностью развернулся к людям, к народу, к социальным сферам».

На рекордную явку повлияло и то, что все кандидаты участвовали в совместных агитационных мероприятиях. Телевизионные дебаты вызвали огромный интерес у приморцев. По статистике, дебаты в прямом эфире смотрели трое из 10 опрошенных. И в первую очередь потому, что в них впервые принял участие глава региона. Приморцам понравилось, что губернатор не только ведет открытый диалог с избирателями, но и может отстаивать свою точку зрения перед конкурентами.

Сергей Гребенюк, политолог: «С активностью кандидатов и их штабов я связываю увеличивающуюся явку. Эта кампания побила все рекорды. И компании сентябрьской, и кампании 2014-го года. Только по Владивостоку мы получили явку в два раза больше чем в '14-м году. То есть это такой хороший результат, который показывает, что люди вовлечены в этот процесс. Что кандидатам удалось их привлечь».

Стоит упомянуть и о легитимности этих выборов. В отличие от сентябрьский скандалов на этот раз голосование проходило без каких-либо серьезных нарушений. Хотя, конечно же, были и те, кто, скажем так, пытался расшатать лодку. В интернете появилось несколько видео, которые якобы доказывали, что на выборах губернатора происходит вброс бюллетеней.

Александр Борд, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека: «Когда выяснилось, что видео было снято еще два года назад, на выборах в Нижнем Новгороде. Другое видео демонстрировало человека, вбрасывающего несколько бюллетеней. Хотя ролик, как выяснилось, был размещен в сети за день до голосования».

А некоторые обращения и вовсе были явными провокациями.

Евгений Шевченко, член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации: «И говорили, что им не дают голосовать по паспорту гражданина Союза Советских Социалистических республик».

Губернатор выбран, и теперь Олегу Кожемяко предстоит своими делами и поступками оправдывать доверие приморцев. Члены общественного штаба нового главы региона уверены, что с этой миссией Олег Кожемяко справится.

Александр Юртаев, заместитель председателя ПКО «Опора России»: «Да, он жесткий! Как мне говорят мои коллеги, которые работают в администрации. Он жесткий и жестокий в кадровой политике. Но он справедлив. И для народа это благо».

Анна Ганжа, руководитель владивостокского отделения движения «Матери России»: «Я реально вижу, что этот кандидат единственный, пожалуй, кто может сделать что-то для Приморья. Он и делает. Много. И своими делами это показывает. И мы это видим. Результаты его работы уже есть».

По словам самого губернатора, после выборов он и дальше намерен наводить порядок в Приморском крае.

Олег Кожемяко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Все-таки Приморье должно перейти от такого легкого шторма, которое испытывало последние месяцы, в период безвластия, перейти к стабильной жизни. К стабильной работе к уверенности в завтрашнем дне. С тем, чтобы в Приморье был человек, который отвечает за все. Где бы это ни происходило — в маленьком городе, в большом, в поселке. Что есть та власть, которая работает для людей. И на людей!»

Во вторник, 18 декабря, избирательная комиссия Приморского края официально подведет итоги повторных выборов губернатора. Инаугурация нового главы региона должна состоять в конце этой недели.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]