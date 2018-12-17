ВГУЭС поднялся в Национальном рейтинге университетов России на 20 позиций вверх
"Вести: Приморье. Интервью" с Татьяной Терентьевой, ректором ВГУЭС, доктором экономических наук.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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