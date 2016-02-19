Виновники срыва сентябрьских выборов в Приморье понесли наказание - С.Брод

Президентский Совет по правам человека и Центризбирком добивается от Генпрокуратуры и МВД гласности по итогам проверок нарушений, которые послужили причиной отмены результатов выборов губернатора Приморья в сентябре.

"Знаю, что были административные дела, что выносились штрафы, были даже обязательные работы, как мне сказали, часть обращений передана в Следственный комитет", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" член президентского Совета по правам человека Александр Брод, отвечая на вопрос о результатах встречи с представителем краевого Управления МВД по вопросу об итогах проверок на сентябрьских выборах.

По его словам, он не владеет более подробной информацией о санкциях к виновным в нарушениях, также не знает, были ли по результатам проверок возбуждены уголовные дела.

"Информация о проверках, к сожалению, не обнародуется. Я говорил об этом и Элле Александровне Памфиловой (глава ЦИК - ИФ), просил ее обратиться к Министру Внутренних дел Колокольцеву, чтобы ее все-таки рассекретить и донести до сведения СМИ. Я считаю, что это неправильно, когда правоприменительная практика не публикуется. Памфилова обратилась к Чайке (Генпрокурор - ИФ). Я думаю, что этими совместными усилиями нам удастся узнать, какова была реакция на имевшие место нарушения", - сказал А.Брод.

Он отметил, что СПЧ планирует отслеживать ход проверок.

"Мы все равно будем эту ситуацию доводить до логического финала, отслеживать ход проверок, потому что, действительно, проблем много, просто так ведь выборы не отменяют. Поэтому вместе с ЦИК, Генпрокуратурой и МВД будем следить за дальнейшим ходом расследования", - сообщил А.Брод.

Как сообщалось, в Приморском крае 9 и 16 сентября прошли два тура выборов губернатора. Их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Информации о санкциях в отношении нарушителей озвучено не было.

В воскресенье, 16 декабря, в крае прошли повторные выборы. По данным подсчета 100% протоколов, за самовыдвиженца Олега Кожемяко свои голоса отдали 420 тыс. 730 проголосовавших или 61,88% избирателей, за кандидата от ЛДПР Андрея Андрейченко проголосовали 171 тыс. 61 житель Приморья или 25,16%.

За кандидата от "Партии Роста" Алексея Тимченко свои голоса отдали 35 тыс. 126 человек или 5,17% избирателей, а Розу Чемерис, которая баллотируется от партии "За женщин России" поддержали в итоге 25 тыс. 854 человека, что составило 3,80% от пришедших на выборы избирателей.

Явка на выборах составила 46,35%, в выборах приняли участие более 680 тыс. избирателей.

Источник: ИНТЕРФАКС [ www.interfax.ru ]