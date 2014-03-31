Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:51
  0

Перед судом предстанет обвиняемый в серии краж радиаторов в Хасанском районе

Перед судом предстанет обвиняемый в серии краж радиаторов в Хасанском районе

Следователем следственного подразделения отдела МВД России по Хасанскому району окончено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в совершении серии краж радиаторов отопления из общежитий в поселке Барабаш. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе расследования установлено: злоумышленник проникал в помещения путем взлома входных дверей и похищал радиаторы. Всего на территории поселка было совершено три аналогичные кражи.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождения подозреваемого. В отделе полиции 37-летний мужчина, ранее судимый за совершение имущественных преступлений, дал признательные показание.

В отношении задержанного следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Выполнены необходимые следственные и процессуальные действия. Расследование завершено. Доказана причастность фигуранта к совершению имущественных преступлений.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ПЕРЕНОСУ СТОЛИЦЫ ДФО ВО ВЛАДИВОСТОК





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря