Перед судом предстанет обвиняемый в серии краж радиаторов в Хасанском районе
Следователем следственного подразделения отдела МВД России по Хасанскому району окончено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в совершении серии краж радиаторов отопления из общежитий в поселке Барабаш. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В ходе расследования установлено: злоумышленник проникал в помещения путем взлома входных дверей и похищал радиаторы. Всего на территории поселка было совершено три аналогичные кражи.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождения подозреваемого. В отделе полиции 37-летний мужчина, ранее судимый за совершение имущественных преступлений, дал признательные показание.
В отношении задержанного следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Выполнены необходимые следственные и процессуальные действия. Расследование завершено. Доказана причастность фигуранта к совершению имущественных преступлений.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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