Новый банкетный зал «Кедр-холл» приглашает приморцев отметить торжества. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
Предновогодние недели — время корпоративов. Приморские компании и предприятия начинают бронировать рестораны за месяцы до торжества. Теперь на рынке праздничных услуг появился новый банкетный зал «Кедр-холл». Вместительная и современно-оборудованная площадка приглашает отметить памятные даты.
20 киловатт звука, система интеллектуального освещения, огромный светодиодный экран. Такие возможности банкетного зала позволяют провести здесь не только свадьбу или выпускной вечер, но и музыкальные концерты. «Кедр-холл» вмещает одновременно до 600 человек.
Сергей Лагодырь, управляющий банкетным залом «Кедр-холл»: «На сегодняшний день мы готовы предложить весь спектр услуг, необходимых для проведения мероприятий. Мы предоставляем наших высококвалифицированных официантов, звуковых операторов, фуршеты и всё необходимое для проведения праздников».
Закуски, горячие блюда, презентация кулинарных шедевров — за это отвечает шеф-повар комплекса. Такой подход к созданию праздника не оставляет гостей равнодушными:
- Я просто в восторге, потому что зал шикарный, кухня отменная, спасибо дизайнерам, которые смогли организовать такую красоту.
- Площадка универсальная под любое мероприятие, будь то юбилей или свадьба.
- Здесь очень приятная и красивая обстановка, нас очень хорошо встретили.
«Кедр-холл» расположился на развязке крупных приморских городов и уже принимает заказы на проведение торжеств.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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