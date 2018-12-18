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Новый банкетный зал «Кедр-холл» приглашает приморцев отметить торжества. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко

Предновогодние недели — время корпоративов. Приморские компании и предприятия начинают бронировать рестораны за месяцы до торжества. Теперь на рынке праздничных услуг появился новый банкетный зал «Кедр-холл». Вместительная и современно-оборудованная площадка приглашает отметить памятные даты.

20 киловатт звука, система интеллектуального освещения, огромный светодиодный экран. Такие возможности банкетного зала позволяют провести здесь не только свадьбу или выпускной вечер, но и музыкальные концерты. «Кедр-холл» вмещает одновременно до 600 человек.

Сергей Лагодырь, управляющий банкетным залом «Кедр-холл»: «На сегодняшний день мы готовы предложить весь спектр услуг, необходимых для проведения мероприятий. Мы предоставляем наших высококвалифицированных официантов, звуковых операторов, фуршеты и всё необходимое для проведения праздников».

Закуски, горячие блюда, презентация кулинарных шедевров — за это отвечает шеф-повар комплекса. Такой подход к созданию праздника не оставляет гостей равнодушными:

- Я просто в восторге, потому что зал шикарный, кухня отменная, спасибо дизайнерам, которые смогли организовать такую красоту.

- Площадка универсальная под любое мероприятие, будь то юбилей или свадьба.

- Здесь очень приятная и красивая обстановка, нас очень хорошо встретили.

«Кедр-холл» расположился на развязке крупных приморских городов и уже принимает заказы на проведение торжеств.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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