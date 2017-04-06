В Приморье появились водяные драконы

Пять серебряных арован прибыли в Приморский океанариум, это совсем молодые рыбы: их длина не превышает 10 сантиметров, и они ещё не сменили ювенильную окраску на взрослую. У арован в начале жизни есть похожее на третий глаз маскирующее пятно, которое визуально искажает пропорции тела, так как хищники во время охоты ориентируются по размерам головы жертвы, которая определяется от кончика носа до глаза, у них создаётся иллюзия, что перед ними рыба большего размера, чем они могут съесть, рассказывают специалисты океанариума.

Сейчас арован интенсивно раскармливают, в их рацион входят сухие корма, живой корм, рыба, обязательно — витамины и иммуномодуляторы, благодаря такому питанию темпы роста превышают природные. Через пять месяцев арованы переселятся в самый большой аквариум экспозиции «Тропический дождевой лес», в полгода они как раз достигнут оптимального для экспозиции размера – 40-50 сантиметров. Также в этом возрасте у арован меняется диапазон питания – с мальков рыб они переходят на креветок, насекомых и лягушек, причем последних они могут ловить над водой, выпрыгивая на высоту до двух метров, за это их прозвали водяными обезьянами или водяными драконами. Уже взрослых рыб, живущих в экспозиции главного корпуса, кормят в основном креветками и цельной рыбой.

Серебряная арована вырастает до метра, основной рост приходится на первые два года жизни – до момента полового созревания, после темп замедляется, но расти эта рыба продолжает всю жизнь. Арована относится к тем животным, которые практически не изменились с Юрского периода, например, современные арованы, как и их далекие предки имеют костистый язык, покрытый зубами. Обитают арованы в Юго-Восточной Азии, в Китае эти рыбы считаются священными, хранителями семьи. Согласно фэншую, арована приносит благополучие и является защитником дома. Считается, что эта рыба чувствует плохого человека, и, когда он заходит в дом, начинает беспокоиться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]