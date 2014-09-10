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Шесть новых автобусов получили прописку на маршруте № 40 во Владивостоке

Шесть новых автобусов получили прописку на маршруте № 40 во Владивостоке

Фото: Администрация г. Владивостока

Сразу шесть новых автобусов марки «Газель Некст» встанут в ближайшие дни на маршрут № 40 во Владивостоке. Как сообщили в компании «Влад Рейс», машины уже прибыли в краевой центр и сегодня получают государственные номера.

Как сообщили в администрации Владивостока, стоимость одного автобуса составляет 1 млн. 780 тысяч рублей, все они приобретены в лизинг.

Автобусы будут ходить по 40-му маршруту Семеновская – Завод "Варяг". Это уже вторая партия новых автобусов на линию, первые «Газели» встали здесь еще в феврале. Знаем, что пассажирам они пришлись по душе, потому что оказались маневреннее прежних, в них тепло зимой. И наши специалисты довольны: нет необходимости ремонтировать технику, а значит нести убытки.

Закупленные автобусы вошли в число 106 машин, которые в этом году приобрели и выставили на городские маршруты автотранспортные предприятия Владивостока.

Для справки:

Сегодня во Владивостоке перевозкой пассажиров по городским автобусным маршрутам заняты 14 транспортных предприятий - 13 коммерческих и одно муниципальное. Все они работают в рамках договоров, которые заключили с администрацией Владивостока в 2016 году сроком на три года. Новые договоры будут заключаться только с теми перевозчиками, на маршрутах которых работает новый, комфортный, отвечающий всем современным требованиям автотранспорт.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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