Незаконную рубку выявили в Кировском районе Приморья

Три факта незаконной рубки деревьев выявлены в Кировском районе Приморья в декабре. Ущерб составил более 33 миллионов рублей.

Как сообщили в адмниистрации Приморского края, сразу три факта незаконной рубки выявили государственные лесные инспекторы, специалисты департамента лесного хозяйства Приморского края, Спасского и Дальнереченского филиалов КГКУ «Приморское лесничество» при проведении надзорных мероприятий в лесном фонде на территории Кировского района. Незаконные рубки проводились в непосредственной близости от строящейся линии электропередачи.

Для проведения надзорного мероприятия департамент сформировал группу из 15 госинспекторов. По результатам осмотра выявлено, что общий объем незаконно вырубленного дуба и ясеня составил 127 кубометров, причиненный ущерб лесам – 33,1 миллиона рублей.

Для возбуждения уголовного дела по факту незаконной рубки и выявления круга лиц, причастных к преступлению, материалы направлены в правоохранительные органы. В настоящее время мероприятия по пресечению и выявлению незаконных рубок в указанном районе продолжаются.

Напомним, ранее масштабную незаконную рубку леса обнаружили в районе Дальнегорска после обращения местных жителей к врио губернатора Приморского края Олегу Кожемяко. Ущерб оценивается более чем в 43 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]