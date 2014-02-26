Жители ул. Сочинской во Владивостоке снова попали в ледовый плен
Ледяной панцирь снова сковал дворы у домов жителей ул. Сочинской во Владивостоке. В толстый слой льда вмерзают автомобили, а разливающийся ручей уже начинает подбираться к высотке, стоящей рядом с Сочинской, 5.
Корреспонденты «Вестей: Приморье» вернулись на территорию ледникового периода, чтобы найти ответ на вопрос: так чей же зловредный ручей!? Репортаж на эту тему смотрите в выпусках программы «Вести: Приморье» 19 декабря.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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