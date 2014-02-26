Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:23
  0

Жители ул. Сочинской во Владивостоке снова попали в ледовый плен

Жители ул. Сочинской во Владивостоке снова попали в ледовый плен

Ледяной панцирь снова сковал дворы у домов жителей ул. Сочинской во Владивостоке. В толстый слой льда вмерзают автомобили, а разливающийся ручей уже начинает подбираться к высотке, стоящей рядом с Сочинской, 5.

Корреспонденты «Вестей: Приморье» вернулись на территорию ледникового периода, чтобы найти ответ на вопрос: так чей же зловредный ручей!? Репортаж на эту тему смотрите в выпусках программы «Вести: Приморье» 19 декабря.

Жители ул. Сочинской во Владивостоке снова попали в ледовый плен
Жители ул. Сочинской во Владивостоке снова попали в ледовый плен
Жители ул. Сочинской во Владивостоке снова попали в ледовый плен
Жители ул. Сочинской во Владивостоке снова попали в ледовый плен
Жители ул. Сочинской во Владивостоке снова попали в ледовый плен
Жители ул. Сочинской во Владивостоке снова попали в ледовый плен
Жители ул. Сочинской во Владивостоке снова попали в ледовый плен

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ПЕРЕНОСУ СТОЛИЦЫ ДФО ВО ВЛАДИВОСТОК





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря