250 млн. рублей направили на выплаты семьям с первенцами в Приморье

Более 2,6 тысячи молодых семей в Приморье стали получателями пособия на первого ребенка. Подать заявление на назначение ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения первенца.

Как сообщили в адмниистрации Приморского края, на новую демографическую выплату приморцам уже направили 250 млн. рублей.

В 2018 году на выплаты семьям с детьми предусмотрели 3,6 миллиарда рублей. Наша задача – чтобы все пособия доходили до родителей своевременно и в полном объеме.

В 2019 году в Приморье появятся и две новые демографические выплаты. Обе направлены на поддержку многодетных семей. Первая в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка призвана компенсировать расходы на некоторые нужды детей, например, на школьно-письменные принадлежности. Еще одна, которую многодетные родители получат при подготовке детей к школе, появилась по инициативе врио губернатора Олега Кожемяко. Размер ежегодной компенсации расходов на эти цели составит до 5 тысяч рублей на каждого ученика в семье.

Напомним, мера социальной поддержки семей, у которых родился первенец, начала действовать в этом году по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Право на ежемесячную выплату предоставляется российским гражданам. Доход на одного члена семьи, из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина, не должен превышать 19 786 рублей в месяц.

Подать заявление на назначение ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения первого ребенка. Если обратиться с заявлением в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка. То есть будут выплачены средства, в том числе, и за месяцы до обращения. Если сделать это позже, выплата будет установлена со дня подачи заявления.

Специалисты подчеркивают, что некоторые заявители получают отказ в оформлении меры соцподдержки из-за превышения положенного дохода. В случае, если доход семьи по каким-либо причинам снизился, рекомендуется повторно обратиться в органы соцзащиты с заявлением и документами.

Семьи приглашают обращаться в территориальные отделы департамента или многофункциональные центры для уточнения права на выплату и оформления соцподдержки. Также заявление и документы можно направить посредством почтовой связи или в электронной форме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]