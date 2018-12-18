В районе города Арсеньева приморские поисковики обнаружили разбившийся бомбардировщик ДБ-3А
Участники Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" в ходе полевой разведки обнаружили в тайге в районе города Арсеньева место катастрофы советского дальнего бомбардировщика ДБ-3А. Как сообщает Авиапоиск Двфо, находка стала для поисковиков неожиданностью, так как по изначально собранной за несколько лет информации, в этом районе падал другой бомбардировщик - ТБ-3. На это указывали и рассказы очевидцев, которые находили куски гофрированной обшивки и 12-цилиндровые моторы водяного охлаждения.
Участники "АвиаПоиска" осмотрели место падения самолета, который вертикально, в отвесном пикировании врезался в склон сопки, нашли номера одного из двигателей М-87 и номер самого самолёта. На месте падения осталась воронка, в которую частично вошла носовая часть. По данным архива, катастрофа произошла 12 июня 1941 года. Теперь задачей поисковиков являются полевая работа на местности, поиск останков членов экипажа и установление их имен и обстоятельств гибели крылатой машины. "АвиаПоиск" вернётся на место гибели ДБ-3 уже в мае, когда в сопках оттает почва.
Благодаря одному из участников выезда, Владимиру Яхно, удалось наладить взаимодействие с внедорожным клубом "Рубеж", обсудить с руководством клуба планы на будущий год и договориться о проведении совместных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
21.08.2018 Приморские поисковики провели разведку места падения транспортного самолёта Ли-2 в Советско-Гаванском районе
-
21.06.2018 Фрагменты разбившегося самолета нашли в Ботаническом саду Владивостока
-
13.06.2018 Поисковики в Приморье нашли останки членов экипажа советского бомбардировщика
-
05.11.2017 Место катастрофы пикирующего бомбардировщика обнаружено в Приморье(фото)
-
04.07.2017 В приморской тайге обнаружены останки экипажа советского дальнего бомбардировщика ДБ-3А
-
18.08.2016 Приморские поисковики обнаружили уникальный гидроплан
Добавить комментарий