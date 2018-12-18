В районе города Арсеньева приморские поисковики обнаружили разбившийся бомбардировщик ДБ-3А

Участники Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" в ходе полевой разведки обнаружили в тайге в районе города Арсеньева место катастрофы советского дальнего бомбардировщика ДБ-3А. Как сообщает Авиапоиск Двфо, находка стала для поисковиков неожиданностью, так как по изначально собранной за несколько лет информации, в этом районе падал другой бомбардировщик - ТБ-3. На это указывали и рассказы очевидцев, которые находили куски гофрированной обшивки и 12-цилиндровые моторы водяного охлаждения.

Участники "АвиаПоиска" осмотрели место падения самолета, который вертикально, в отвесном пикировании врезался в склон сопки, нашли номера одного из двигателей М-87 и номер самого самолёта. На месте падения осталась воронка, в которую частично вошла носовая часть. По данным архива, катастрофа произошла 12 июня 1941 года. Теперь задачей поисковиков являются полевая работа на местности, поиск останков членов экипажа и установление их имен и обстоятельств гибели крылатой машины. "АвиаПоиск" вернётся на место гибели ДБ-3 уже в мае, когда в сопках оттает почва.

Благодаря одному из участников выезда, Владимиру Яхно, удалось наладить взаимодействие с внедорожным клубом "Рубеж", обсудить с руководством клуба планы на будущий год и договориться о проведении совместных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]