Черный дым окутал район фуникулера во Владивостоке утром вторника

Утром 18 декабря во Владивостоке произошел пожар недалеко от фуникулера на Ломоносова, 5, стр. 2. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, в этом районе горели автомобильные покрышки. Клубы густого дыма окутали центр столицы Приморья.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, в 9.12 поступило сообщение о возгорании. Через пять минут сотрудники МЧС прибыли на место, в 9.19 пожар был локализован, а в 9.34 – полностью потушен. Всего в ликвидации возгорания участвовали пять человек личного состава МЧС и одна единица техники, площадь пожара составила 20 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]