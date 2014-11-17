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Грузовик с отказавшими тормозами «собрал паровозик» во Владивостоке

Грузовик с отказавшими тормозами «собрал паровозик» во Владивостоке

Фото: dps_vl

Во Владивостоке произошло ДТП с участием грузовика и четырех автомобилей. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, авария произошла на Калинина, 279.

Очевидцы говорят, что у грузовика отказали тормоза, и он «собрал» X-Trail, Suzuki Escudo, Ractis и Note. Автомобили получили достаточно сильные повреждения.

На месте ДТП собирается пробка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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