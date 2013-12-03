Приморец едва не лишился престижного минивена из-за крупных долгов по налоговым платежам

В Октябрьском районе Приморья в ходе рейдовых мероприятий судебные приставы обнаружили элитный автомобиль должника с помощью приложения «Мобильный розыск». Установлено, что в отношении владельца минивена марки Mercedes-Benz Viano 2008 г.в. возбуждено 6 исполнительных производств по взысканию налоговых платежей на общую сумму 780 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Приморскому краю, мужчина долгое время не платил налоги, самостоятельно в отдел не являлся. В качестве мотивации к выплате долга, судебный пристав-исполнитель вынес постановление об аресте транспортного средства должника. Кроме того, неплательщик налогов был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации.

В связи с тем, что гражданин А. собирался уехать за границу, к вечеру этого же дня должник нашел деньги и оплатил имеющуюся задолженность. Судебный пристав-исполнитель снял ограничение на выезд за пределы РФ, а также арест с автомобиля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]