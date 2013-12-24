Больницы переполнены: приморцы массово заражаются пневмонией

Родители детей из Приморского края обеспокоены внезапной вспышкой пневмонии. О том, что уровень заболеваемости действительно превышен, говорят и данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю. Так, в сообщении говорится, что, по состоянию на период с 3 по 9 декабря 2018 года, специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали на территории Приморского края превышение уровня эпидемического порога заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией на 8,1 %. Больше всего болезням подверглись дети младше 15-ти лет. При этом основным осложнением после перенесённой ОРВИ стала внебольничная пневмония, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Комсомольскую правду».

Заведующий неонатальным центром Краевой детской клинической больницы №1, врач-неонатолог Андрей Выхрестюк уточнил, что, вопреки расхожим разговорам в родительских чатах, пневмония не передаётся воздушно-капельным путём.

- Возбудители бывают абсолютно разные, то есть передаётся не пневмония, а инфекционное заболевание. У какого-то ребёнка это проявляется в виде ОРВИ, у кого-то — ринофарингит, у некоторых болезнь останавливается на уровне бронхита, а у третьих развивается пневмония, - сказал Андрей Выхрестюк.

По его словам, основными бактериальными возбудителями пневмонии являются пневмококк — возбудитель номер один — и гемофильная палочка. Уже более двух лет в Российской Федерации прививка от пневмококка является обязательной и она введена в национальный календарь прививок. Более того, так как в России нет аналога импортной вакцины, которая достаточно дорогая, прививка делается всем детям до года бесплатно. Это и есть способ профилактики.

- Также есть вакцины и от гемофильной палочки, они тоже входят в национальный календарь прививок, детей можно вакцинировать, начиная с трёхмесячного возраста. Кстати, в США и других развитых странах вакцина от пневмококка и адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина идут с двух месяцев. У нас с двух месяцев только пневмококк, остальное — с трёх месяцев. Поэтому говорить, что нигде этого не делают, — это смешно, - уточнил Андрей Выхрестюк.

Врач отметил, что сейчас противников вакцинопрофилактики очень много: все боятся прививок. А между тем это один из очень надёжных способов профилактики, в первую очередь, пневмонии и даже таких грозных заболеваний, как менингит.

В эфир радио «Комсомольская правда» обратилась жительница Владивостока Ирина Семёнова, которая рассказала, что во владивостокской школе, где учится её ребёнок, уже десятки детей заболели воспалением лёгких.

- Об эпидемии этой болезни говорит весь город. Родители боятся отпускать детей в кино, на новогодние праздники, - заметила жительница Владивостока Ирина.

По данным управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, на территории Приморья частично приостановлен учебный процесс в 91 классе 38 общеобразовательных учреждений и в 94 группах 73 дошкольных учреждений. В школах и детских садах введён «масочный режим», отменены массовые спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Помещения проветриваются, дезинфекционный режим усилен. Детей и персонал с признаками ОРВИ и гриппа своевременно изолируют или вовсе не допускают к работе.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Приморского края Ксения Гусенцова подтвердила информацию о том, что ситуация с заболеваемостью в крае обострена.

- Поток людей очень большой, в основном это дети. В больницах мест нет, приходится дополнительно разворачивать койки. А вот лекарств у нас достаточно, - рассказала Ксения Гусенцова.

Также она подтвердила, что департамент здравоохранения Приморского края уже объявил об ограничительных мероприятиях в медицинских учреждениях - «масочный режим», изменение времени посещения больных, а также сокращение контакта пациентов и посетителей. Сама кампания по профилактике гриппа и ОРВИ началась с 1 сентября 2018 года. Уже тогда приморцам порекомендовали сделать пневмококковую прививку и прививку от гриппа. Но, как показала практика, совету последовали не все.

- В основном департамент проводит только профилактическую работу и даже не с населением, а больше с врачами. Мы напоминаем о том, чтобы они обязательно давали рекомендации родителям на тему, как избежать заражения и что делать, если ребёнок всё же заболел. Предписания для образовательных учреждений вносит уже непосредственно департамент образования, - подытожила Ксения Гусенцова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]