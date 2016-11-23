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Температура в Приморье останется выше климатической нормы

Температура в Приморье останется выше климатической нормы

Фото: Trend.Az

В последние дни над Дальним Востоком произошла перестройка термобарического поля. Тропосферный вихрь, смещающийся над северными районами Азиатского континента, перекрыл доступ холодного арктического воздуха на юг региона. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", за прошедшие сутки в Приморском крае среднесуточная температура сохранялась выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха в большинстве районов составила +3…−3 °C, на северо-востоке −6…−8 °C, минимальная −9…−18 °C, на побережье −4…−8 °C. Местами прошёл небольшой снег до 1 мм.

18 декабря и в ближайшие сутки синоптическая ситуация существенно меняться не будет. Над Приморьем будут смещаться малоактивные атмосферные фронты, вызывая небольшой снег. Температурный фон будет без существенных изменений.

Во Владивостоке сегодня и ближайшие сутки характер погоды будет однородным. Переменная облачность, осадков не предвидится. Значения максимальных и минимальных температур воздуха останутся в тех же пределах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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