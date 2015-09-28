Во Владивостоке вооруженный преступник изнасиловал и ограбил горожанку
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту нападения на молодую горожанку. Преступник столкнул девушку с косогора, а затем под угрозой убийства ограбил и изнасиловал свою жертву.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, преступление произошло в вечернее время, когда 26-летняя горожанка возвращалась домой. Возле одного из домов на Адмирала Юмашева к ней со спины подбежал неизвестный мужчина и неожиданно столкнул ее с косогора.
Когда потерпевшая упала, злоумышленник, угрожая ножом, забрал у нее смартфон и деньги, а затем изнасиловал и скрылся в неизвестном направлении.
Пострадавшая уже из дома сообщила о случившемся в полицию, а затем обратилась за медицинской помощью в больницу, где у нее диагностировали различные травмы, полученные в результате падения с косогора.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые экспертизы и следственные действия. Личность подозреваемого в совершении преступления устанавливается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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