Почти 7 тысяч малышей появились на свет во Владивостоке с начала года
6933 малыша появилось на свет во Владивостоке в этом году, узами брака себя связали 5155 пар. Об этом в День работников органов ЗАГСа сообщили в департаменте записи актов гражданского состояния Приморского края.
Как сообщили в пресс-службе Владивостока, в столице Дальневосточного федерального округа сегодня работают пять районных отделов ЗАГСа - Первореченский, Советский, Ленинский, Первомайский и Фрунзенский. Сотрудники каждого из них ежедневно принимают десятки посетителей.
«Все ключевые события нашей жизни требуют строгого документального подтверждения. Мы оформляем множество важных документов - свидетельств о рождении, регистрации брака, смены фамилий, имён, установлении отцовства и других государственных регистраций», - отметили специалисты.
В департаменте записи актов гражданского состояния также рассказали, что в этом году во Владивостоке было оформлено 74 усыновления и 946 случаев установления отцовства.
Для справки:
День работников органов ЗАГСа празднуется 18 декабря с 1917 года, когда Совнарком Российской республики подписал декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Этот документ стал первым в СССР, касающимся регулирования семейных отношений. До этого времени функции ЗАГСа по регистрации выполняла церковь, ведя записи в метрических книгах. В настоящее время семейное право в России регулируется «Семейным кодексом РФ», принятым 8 декабря 1995 года Госдумой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
26.07.2017 С начала года на свет появилось более 10 тысяч приморцев
-
24.08.2016 Более 5,5 тысяч новых семей зарегистрированы в Приморье
-
19.01.2015 В 2014 году в Приморье «родилось» более 18 тысяч семей
-
18.12.2014 Фразу «Объявляю вас мужем и женой» сотрудники ЗАГС Приморья произнесли 17 тысяч раз
-
24.10.2014 Имянаречение - самый популярный обряд в приморских ЗАГСах
-
18.12.2013 ЗАГСы Владивостока раскрыли секреты
Добавить комментарий