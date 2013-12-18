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Почти 7 тысяч малышей появились на свет во Владивостоке с начала года

Почти 7 тысяч малышей появились на свет во Владивостоке с начала года

Фото: Frazy.su

6933 малыша появилось на свет во Владивостоке в этом году, узами брака себя связали 5155 пар. Об этом в День работников органов ЗАГСа сообщили в департаменте записи актов гражданского состояния Приморского края.

Как сообщили в пресс-службе Владивостока, в столице Дальневосточного федерального округа сегодня работают пять районных отделов ЗАГСа - Первореченский, Советский, Ленинский, Первомайский и Фрунзенский. Сотрудники каждого из них ежедневно принимают десятки посетителей.

«Все ключевые события нашей жизни требуют строгого документального подтверждения. Мы оформляем множество важных документов - свидетельств о рождении, регистрации брака, смены фамилий, имён, установлении отцовства и других государственных регистраций», - отметили специалисты.

В департаменте записи актов гражданского состояния также рассказали, что в этом году во Владивостоке было оформлено 74 усыновления и 946 случаев установления отцовства.

Для справки:

День работников органов ЗАГСа празднуется 18 декабря с 1917 года, когда Совнарком Российской республики подписал декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Этот документ стал первым в СССР, касающимся регулирования семейных отношений. До этого времени функции ЗАГСа по регистрации выполняла церковь, ведя записи в метрических книгах. В настоящее время семейное право в России регулируется «Семейным кодексом РФ», принятым 8 декабря 1995 года Госдумой.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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