Анонс на 19 декабря
19 декабря с 10.00 до 14.00 в ДВФУ по адресу: г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10, кампус ДВФУ, корпус В, зал «Сопка»состоится заседание круглого стола «Формирование комфортной городской среды на территориях муниципальных образований Приморского края».
19 декабря в 10.00 в Малом зале Владивостокского Дома офицеров ТОФ, по адресу г. Владивосток, ул. Светланская, 48, состоится презентация проспекта "II День писателя—мариниста".
19 декабря в 19.00 в Пушкинском театре (Пушкинская, 27) − Vladovski Electric Band.
19 декабря в 19.00 на Приморской сцене Мариинского театра (Фастовская, 20) − сольный концерт Ивана Бессонова (фортепиано).
19 декабря – День военной контрразведки в России.
19 декабря – День снабженца в России.
19 декабря – Международный день помощи бедным.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
17.12.2018 Анонс на 18 декабря
-
21.12.2017 Анонс на 22 декабря
-
18.12.2017 Анонс на 19 декабря
-
30.11.2017 Анонс на 1 декабря
-
18.12.2016 Анонс на 19 декабря
-
13.12.2014 Анонс на 14 декабря
Добавить комментарий