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Анонс на 19 декабря

19 декабря с 10.00 до 14.00 в ДВФУ по адресу: г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10, кампус ДВФУ, корпус В, зал «Сопка»состоится заседание круглого стола «Формирование комфортной городской среды на территориях муниципальных образований Приморского края».

19 декабря в 10.00 в Малом зале Владивостокского Дома офицеров ТОФ, по адресу г. Владивосток, ул. Светланская, 48, состоится презентация проспекта "II День писателя—мариниста".

19 декабря в 19.00 в Пушкинском театре (Пушкинская, 27) − Vladovski Electric Band.

19 декабря в 19.00 на Приморской сцене Мариинского театра (Фастовская, 20) − сольный концерт Ивана Бессонова (фортепиано).

19 декабря – День военной контрразведки в России.

19 декабря – День снабженца в России.

19 декабря – Международный день помощи бедным.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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