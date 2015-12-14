Бактерии группы кишечной палочки выявлены в соленом шпике во Владивостоке
Специалисты ветеринарной лаборатории в Приморье провели исследование проб, отобранных от партии соленого шпика. В результате в готовой продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.
По результатам исследования, в пробах, отобранных от партии соленого шпика «по-домашнему» на одной из оптово-розничных баз во Владивостоке, обнаружены бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности, что является нарушением технических регламентов.
Превышение нормативных значений по этим показателям чаще всего свидетельствует о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции, а также о несоблюдении необходимых санитарных норм на производстве.
«Информация доведена до производителя для предотвращения реализации небезопасной продукции», - говорится в сообщении ведомства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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