Бактерии группы кишечной палочки выявлены в соленом шпике во Владивостоке

Специалисты ветеринарной лаборатории в Приморье провели исследование проб, отобранных от партии соленого шпика. В результате в готовой продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

По результатам исследования, в пробах, отобранных от партии соленого шпика «по-домашнему» на одной из оптово-розничных баз во Владивостоке, обнаружены бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности, что является нарушением технических регламентов.

Превышение нормативных значений по этим показателям чаще всего свидетельствует о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции, а также о несоблюдении необходимых санитарных норм на производстве.

«Информация доведена до производителя для предотвращения реализации небезопасной продукции», - говорится в сообщении ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]