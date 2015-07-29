Около торгового центра «Европейский» во Владивостоке запретят парковку
Управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока сообщает об изменении организации движения около торгового центра «Европейский» (Русская, 19в). Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и дополнительные информационные таблички «Работает эвакуатор» будут установлены вдоль торгового центра от основной дороги по улице Русской в сторону улицы Узбекской.
Как сообщили в администрации Владивостока, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения обусловлена обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан, а также для беспрепятственного проезда машин оперативных служб.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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