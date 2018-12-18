Уссурийцы встают на коньки! Ледовые площадки для любителей активного отдыха сейчас готовят в городе и в сёлах — при финансовой поддержке местной администрации. Те, кто берут на себя заботу о катках и хоккейных коробках, могут получить субсидии из местного бюджета. Подробности у Евгения Талова.

Слой за слоем, сантиметр за сантиметром — застывшая вода превращает неровный грунт хоккейной коробки в зеркальный каток. Уссуриец Павел Ерошин каждый год вооружается водяным шлангом и солидным запасом терпения. Заливка катка в свободное от работы время занимает не меньше недели. Строительство этой коробки Павел организовал сам — еще в 2012-ом — и теперь не хочет разочаровывать местную детвору.

Павел Ерошин, житель г. Уссурийск: «У меня двое сыновей — так я хотел, чтобы спортом занимались, катались. Хорошо вот прямо под коном — вышли да покатались. Городу когда доказывал, что здесь коробка нужна, купил шланг да поливал…»

Уссурийская администрация поддержала усилия активиста — 30 тысяч рублей из местного бюджета ежегодно выделяется на заливку, покраску, текущий ремонт и освещение катка. Такие же субсидии получают управляющие компании и ТСЖ округа, которые содержат и заливают еще 15 дворовых хоккейных коробок. В конце сезона администрация проверяет, как они выполняли свои обязанности, и компенсирует часть расходов.

Екатерина Куц, заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту: «Данная мера поддержки пользуется большой популярностью у управляющих компаний и ТСЖ, которые хотели бы развивать спорт, хотели бы видеть своих детей здоровыми. Они ежегодно заливают и поддерживают свои коробки в хорошем состоянии, которые даже летом используют как универсальные спортивные площадки».

Муниципалитет помогает заливать катки и на территории уссурийских школ. В общем и целом на субсидии для хоккейных коробок округ потратит свыше 800 тысяч рублей. Однако чиновники уверены, что в будущем эта сумма будет только расти, так как всё больше управляющих компаний рассчитывают на такую поддержку. Сегодня готовят к праздничному сезону и муниципальные учреждения — самый большой городской каток «Патриот» леденят с утра и до обеда.

Иван Мурченко, и.о. директора МАУ СОК «Ледовая арена» УГО: «Восемь тысяч квадратов у нас занимает площадь стадиона «Патриот», и естественно, это очень больших усилий стоит. Вы сами видите, машина ездит ежедневно, осуществляет заливки. То есть каждое утро, в первой половине дня до открытия катка — каток у нас работает с 14 часов — до открытия катка ежедневно мы проливаем и готовим лед, все больше и больше наращиваем».

Лёд будут заливать всю зиму, чтобы сохранить качество покрытия. В конце декабря на «Патриоте» ждут максимальное количество посетителей за год — перед праздниками здесь катаются до двух тысяч уссурийцев в день. При этом цена входа на все муниципальные стадионы чисто символическая — 100 рублей за человека.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]