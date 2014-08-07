Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:04
  0

В Приморье задержан похититель силовых кабелей

В Приморье задержан похититель силовых кабелей

Фото: Транспортная полиция

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Уссурийского эксплуатационного локомотивного депо в районе станции Уссурийск, сотрудники уголовного розыска транспортной полиции выявили 39-летнего неработающего, ранее не судимого житель города. Он проник в секцию тепловоза, находящегося в ремонте, и похитил из нее три силовых кабеля общей длиной 3 метра. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских.

Со слов мужчины, похищенные кабели он рассчитывал сдать в приемный пункт металлолома, поскольку нуждался в деньгах. Однако, реализовать свой преступный план ему не удалось, так как на его пути оказались стражи правопорядка.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «кража». С обвинительным заключением оно направлено в суд. Санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Решения суда житель Уссурийска будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ПЕРЕНОСУ СТОЛИЦЫ ДФО ВО ВЛАДИВОСТОК





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря