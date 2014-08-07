В Приморье задержан похититель силовых кабелей
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Уссурийского эксплуатационного локомотивного депо в районе станции Уссурийск, сотрудники уголовного розыска транспортной полиции выявили 39-летнего неработающего, ранее не судимого житель города. Он проник в секцию тепловоза, находящегося в ремонте, и похитил из нее три силовых кабеля общей длиной 3 метра. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских.
Со слов мужчины, похищенные кабели он рассчитывал сдать в приемный пункт металлолома, поскольку нуждался в деньгах. Однако, реализовать свой преступный план ему не удалось, так как на его пути оказались стражи правопорядка.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «кража». С обвинительным заключением оно направлено в суд. Санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Решения суда житель Уссурийска будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
07.08.2014 В поселке Кавалерово задержан подозреваемый в краже
-
08.08.2018 Приморец похитил свыше 600 противоугонов с железной дороги
-
15.01.2018 Порядка 140 литров дизтоплива присвоила раздатчица на станции Сибирцево
-
23.06.2016 Житель Приморья похитил 200 метров кабеля
-
05.11.2016 В Приморье полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
-
13.08.2018 Пассажир поезда «Москва—Владивосток» едва не лишилась дорогого смартфона
Добавить комментарий