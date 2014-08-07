В Приморье задержан похититель силовых кабелей

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Уссурийского эксплуатационного локомотивного депо в районе станции Уссурийск, сотрудники уголовного розыска транспортной полиции выявили 39-летнего неработающего, ранее не судимого житель города. Он проник в секцию тепловоза, находящегося в ремонте, и похитил из нее три силовых кабеля общей длиной 3 метра. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских.

Со слов мужчины, похищенные кабели он рассчитывал сдать в приемный пункт металлолома, поскольку нуждался в деньгах. Однако, реализовать свой преступный план ему не удалось, так как на его пути оказались стражи правопорядка.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «кража». С обвинительным заключением оно направлено в суд. Санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Решения суда житель Уссурийска будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]