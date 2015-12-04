Новогодние подарки доставили во все муниципалитеты Приморья
Новогодние подарки для юных приморцев доставлены во все районы края. В этом году сладкие сюрпризы получат более 195 тысяч ребят.
Как сообщили в администрации Приморского края, попробовать сладости смогут дети в возрасте с 3 до 7 лет, учащиеся с 1 по 4 классы школ, воспитанники краевых и государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также ребята в возрасте с 3 до 18 лет, которые находятся в учреждениях социального обслуживания семей и здравоохранения Приморья. Порядок выдачи остается прежний – в муниципалитетах по месту жительства.
Если ребенок не ходит в детский сад, а ему уже исполнилось 3 года, то получить новогодний подарок можно в территориальных отделах департамента труда и соцразвития Приморья. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка
Напомним, в этом году аукцион по поставке новогоднего подарка выиграл региональный производитель – фабрика «Приморский кондитер».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
25.10.2018 Новогодние подарки для детей Приморья продегустируют общественники
-
23.11.2017 Новогодние подарки от главы Приморья получат более 198 тысяч детей
-
22.12.2016 Стало известно, где можно получить детские новогодние подарки в Приморье
-
28.12.2015 Сладкие подарки от губернатора доставляют во все уголки Приморья
-
23.12.2015 Подарки Губернатора доставляют детям во все уголки Приморья
-
04.12.2015 Более 190 тысяч юных приморцев получат губернаторские подарки к Новому году
Добавить комментарий