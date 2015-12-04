Новогодние подарки доставили во все муниципалитеты Приморья

Новогодние подарки для юных приморцев доставлены во все районы края. В этом году сладкие сюрпризы получат более 195 тысяч ребят.

Как сообщили в администрации Приморского края, попробовать сладости смогут дети в возрасте с 3 до 7 лет, учащиеся с 1 по 4 классы школ, воспитанники краевых и государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также ребята в возрасте с 3 до 18 лет, которые находятся в учреждениях социального обслуживания семей и здравоохранения Приморья. Порядок выдачи остается прежний – в муниципалитетах по месту жительства.

Если ребенок не ходит в детский сад, а ему уже исполнилось 3 года, то получить новогодний подарок можно в территориальных отделах департамента труда и соцразвития Приморья. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка

Напомним, в этом году аукцион по поставке новогоднего подарка выиграл региональный производитель – фабрика «Приморский кондитер».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]