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Русла более 16 рек и ручьев уже почистили в Приморье

Русла более 16 рек и ручьев уже почистили в Приморье

Фото: Администрация ПК

В Приморье продолжаются активные работы по расчистке русел рек. На эти цели из краевого бюджета уже выплачено более 20 млн рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС, ноябрь и декабрь в большинстве районов края – самые подходящие для этого месяцы, так как земля на берегах уже окрепла после осеннего паводка, но не успела промерзнуть.

«К 18 декабря расчищены русла более 16 рек и ручьев. На эти цели из краевого бюджета уже выплачено более 20 миллионов рублей. На многих территориях работы продолжаются», – отметили в ведомстве.

Уже завершены работы в селе Михайловка Михайловского района. Здесь расчищены русла рек Михайловка, Раковка и Бакарасьевка, устроены водосбросные каналы для отвода ливневых вод с территории села в районе дамбы реки Бакарасьевка. Также в Михайловском районе завершена расчистка русла реки Ляличи.

В Надеждинском районе расчищены русла ручьев в поселках Оленевод и Раздольное.

В Ольгинском районе восстановлена противопаводковая дамба на реке Милоградовка в селе Милоградово, расчищено русло реки Солонцовая в поселке Горноводное. В селе Мизайловка от завалов расчистили русло реки Аввакумовка.

В поселке Терней восстановлены две противопаводковые дамбы – в районе улиц Заречная и Тополиная.

В Чугуевском районе работы также проводились в нескольких селах. В селе Чугуевка расчистили русло ручья Ферменный, в селе Соколовка – русло одноименной речки, в селе Медвежий Кут – русло реки Медведка.

Завершены работы в Шкотовском районе. Здесь расчищен водоотводной канал ручья Падь Сапфировая в поселке Новонежино, восстановлен участок противопаводковой дамбы в селе Романовка протяженностью 800 метров.

В Яковлевском районе расчищено русло реки Сысоевка в селе Новосысоевка и русло реки Гнилушка в селе Яковлевка.

В Кавалеровском районе провели дноуглубление рек Зеркальная в поселках Кавалерово и Горнореченский, выполнено берегоукрепление реки Партизанка в поселке Рудный.

В Уссурийске восстановлена дамба на северо-западе от жилого дома №2 по улице Ивасика, прошли работы по восстановлению дамбы в микрорайоне «Семь ветров».

Продолжаются работы на реках Абрамовка, Илистая и Осиновка в Михайловском районе, реке Большая Уссурка в Красноармейском районе, реке Раздольная в Октябрьском районе, реках Лиственная и Милоградовка в Ольгинском районе, реке Черниговка в Черниговском районе, в селах Новоникольск и Степное Уссурийского городского округа.

Напомним, большинство работ по расчистке русел рек в Приморье сегодня ведется в рамках режима ЧС.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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