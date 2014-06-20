Приморский край опустился на 65 место в экологическом рейтинге

Общероссийская организация «Зелёный патруль» опубликовала рейтинг самых экологически чистых и самых загрязнённых регионов России. Первое место по качеству экологии заняла Тамбовская область. Следом идут Алтайский край, Республика Алтай, Курская и Белгородская области. В десятку лидеров также вошли Москва (8-е место) и Петербург (9-е место).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Из состава ДВФО в топ-10 рейтинга вошёл только один регион: 7 место заняла Магаданская область. Приморский край потерял свои позиции и опустился на одну строчку — с 64 на 65-ю (из 85). Хуже дела обстоят только в Еврейской АО (75-е место) и в Якутии (76-е место).

Регионами с самой плохой экологией оказались Челябинская и Свердловская области. На третьем с конца месте — Иркутская область. По сравнению с прошлым годом экологические показатели ухудшились у Нижегородской и Оренбургской областей. Наихудшую динамику по качеству экологии показала Самарская область, опустившаяся с августа сразу на шесть позиций, а наибольшее улучшение — в Карелии.

«Для формирования “Национального экологического рейтинга регионов РФ”, помимо жалоб жителей, сводок МЧС, публикаций в СМИ, статистической информации и т.д., мы используем и официальные ответы государственных органов власти на наши запросы», — рассказал Андрей Нагибин, председатель правления «Зелёного патруля», эксперт Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса, член Общественного совета при Росприроднадзоре РФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]