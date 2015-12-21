Уссурийские таможенники не дали жителю Китая вывезти на родину сюрикэны
Японское метательное оружие задержали уссурийские таможенники на российско-китайской границе. Сюрикэны пытался вывезти на родину гражданин Китая. Оружие задержали сотрудники таможенного поста ДАПП «Полтавка». Экспертиза признала товар холодным гражданским оружием, который нужно было задекларировать, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.
Три сюрикэна были обнаружены при досмотре китайского автобуса, выезжавшего в КНР. Оружие было упаковано в отдельный чехол и находилось в ящике для инструментов в салоне автобуса. Таможенную декларацию на вывозимые сюрикэны гражданин КНР не подавал. Как пояснил владелец товаров, он приобрел их для себя.
«Проведенная экспертиза подтвердила, что обнаруженные металлические предметы являются сюрикэнами. По конструкции, техническим характеристикам и поражающим свойствам они относятся к метаемому холодному оружию колюще-режущего действия. В отношении жителя Китая Уссурийская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование товаров). Правонарушителю грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товара, с конфискацией», – говорится в сообщении.
Сюрикэн – японское метательное оружие скрытого ношения. Представляет собой небольшие клинки, изготовленные по типу повседневных вещей: звездочек, игл, гвоздей, ножей, монет и так далее.
В 2018 году Уссурийская таможня возбудила два дела об административном правонарушении за незаконный оборот холодного оружия.
Гражданам при ввозе холодного оружия (ножей) клинкового типа в качестве товаров для личного пользования необходимо заполнить и подать в таможенный орган пассажирскую таможенную декларацию и предоставить разрешительный документ (заключение), составленный по форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.05.2012 № 45.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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