Прогрессивная шкала НДФЛ уведет в тень налоги богатых приморцев — эксперты

59 000 работодателей Приморского края выплачивают за своих наемных работников НДФЛ. Из этих средств формируется примерно 40% всех поступлений консолидированного бюджета края. Насколько введение прогрессивной ставки налогообложения может отразиться на бюджете Приморья и готовы ли предприниматели, уплачивающие налоги официально, вносить в общую финансовую копилку еще большую сумму?

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, плоская шкала в 13% действует в России с 2001 года. Вопрос о возвращении к прогрессивной ставке налогообложения особенно остро стали обсуждать год назад. Три фракции в Госдуме – КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР – внесли свои законопроекты, которые не были утверждены.

Одно из предложений по прогрессивной шкале предусматривало освобождение от уплаты НДФЛ доходы до 15 000 рублей в месяц (180 000 рублей в год), затем доходы от 180 000 рублей до 2,4 млн рублей думали облагать 13%. К доходам в размере от 2,4 млн до 100 млн рублей применялась бы ставка 30%, с доходов от 100 млн рублей в год и выше предполагалось брать 70% плюс фиксированную сумму 29,57 млн рублей.

По данным краевого УФНС, количество приморцев, имеющих годовой доход от 1 до 100 млн рублей в Приморье, – 7000 человек. Доходы свыше 100 млн рублей подтвердили 39 приморцев. Кроме того, в Приморье проживает семь рублевых миллиардеров, которые заявили свой доход в декларациях свыше 1 млрд рублей в год. Подобные данные содержатся в налоговых декларациях, которые подали приморцы до 30 апреля 2018 года, отчитавшись за минувший год.

За 2017 год сборы от НДФЛ в Приморье оказались равны 41 299 329 000 рублей. С января по август 2018 года подоходного налога поступило 29 175 118 000 рублей.

С определенной точностью можно подсчитать, сколько бы заплатили при введении прогрессивной ставки налогообложения приморские миллиардеры и миллионеры. Семь человек, имеющие доход свыше 1 млрд рублей, перечислили бы НДФЛ по ставке 70% за год примерно 4,9 млрд рублей и 207,9 млн рублей фиксированного платежа. 39 человек, чей доход выше 100 млн рублей в год, – примерно 2,73 млрд рублей и 1,58 млрд рублей по той же ставке.

Обращаясь к данным Приморскстата, можно предположить, что 26,6% населения края имеет среднедушевой доход до 14 000 рублей. Эти 259 243 человека по проектам законодателей смогут быть освобождены от налогообложения. Их налоги – примерно 5,7 млрд рублей – выпадут из бюджета. Такое допущение можно сделать, если учитывать лишь трудоспособное и трудоустроенное население. Это, по данным Приморскстата, 974 600 человек. Львиная доля населения останется при обычной ставке 13%, и их начисления – примерно 30 млрд рублей тоже останутся при бюджете. А сверхдоходные приморцы своими налогами покроют убыль от выпадающих налогов малоимущих.

Но вопрос в другом: захотят ли все состоятельные жители Приморья показывать свои доходы и не уйдут ли в тень? Эксперты выразили солидарное мнение, что не только уйдут, но и потеряют смысл зарабатывать.

По словам депутата Думы и коммерческого директора ООО «Аврора-строй» Надежды Телюлюевой, прогрессивная шкала НДФЛ подразумевает меньшую налоговую нагрузку на тех, кто зарабатывает мало, и большую для тех, кто имеет солидный доход. Примерно такой же принцип должен содержать в себе так называемый налог на роскошь. Учитывая тот факт, что ежегодно разрыв между богатыми и бедными увеличивается, капитал и доход скапливается в руках определенной группы людей. Прогрессивная налоговая шкала поможет извлечь дополнительный доход в бюджет субъектов Федерации и муниципалитетов за счет увеличения налоговой ставки для лиц, получающих сверхприбыли.

«В то же время у прогрессивной налоговой шкалы есть и минусы. Вполне возможно, что граждане и бизнес начнут массово уходить в тень, а богатые будут прятать свои сверхприбыли в офшорах. Таким образом, усилится разница уже между богатыми и бедными регионами, селами и городами внутри областей и краев. Поэтому вводить прогрессивную налоговую шкалу нужно с осторожностью, но делать это необходимо», – считает Надежда Телюлюева.

С точки зрения уполномоченного по защите прав предпринимателей Приморского края Марины Шемилиной, в первую очередь разговор надо вести о прожиточном минимуме, который нельзя облагать налогом, он в Приморье составляет немногим более 16 000 рублей. С другой стороны, у работодателей может появиться идея установить официальные зарплаты на уровне МРОТ.

Марина Шемилина согласна с предложением бизнес-омбудсмена при президенте России Бориса Титова изменить ставки налогов на потребление. Если человек потребляет на большие суммы, значит, и налог должен быть соответствующий, повышенный. В то же время нет необходимости повышать налоги на производство, поскольку НДФЛ платит работодатель, и как раз на него падет эта нагрузка. Сегодня она достаточна. Поэтому муниципалитеты должны создавать условия работы для бизнеса, так как его развитие – прямое следствие появления новых рабочих мест, а значит, дополнительных отчислений в виде НДФЛ в бюджеты районов и городов.

«Как только в 2001 году вышел Налоговый кодекс с одной ставкой в 13%, сборы НДФЛ в Приморье и в России в целом увеличились в разы. Поэтому когда наши законодатели заводят разговор о прогрессивной ставке налогообложения, им надо напомнить историю вопроса. Более того, раз начнется такого рода "смута", все, к кому будет применима высокая шкала прогрессивного налога, сразу уменьшат свой официальный доход. Соглашусь, что в нашей стране низкий процент для НДФЛ, а в других странах доходит до 40% и даже 70%, как во Франции. Но это государства, где максимально отсутствует "серая зона", все граждане платят налоги. А у нас треть экономически активного населения находится в тени и негативно относится даже к минимальной 3% ставке налога для самозанятых. Выходит, часть населения будет платить, остальные также будут посмеиваться и прятаться от налогов», – говорит президент Дальневосточной палаты налоговых консультантов Галина Ткаченко.

Руководитель комитета по развитию женского предпринимательства ПКО ООО «Опора России» Лариса Бутенко считает, что нынешняя ставка НДФЛ в 13% наиболее понятна и объяснима. Почему бизнесмен, который умеет зарабатывать и официально ведет свое дело, должен заплатить со своего дохода 450 000 рублей, если вдруг решат, что доходы с 1 млн рублей необходимо обложить ставкой в 45%? У него исчезнет смысл работать и зарабатывать. Преждевременно говорить в России о прогрессивной шкале, когда у нас нет как такового среднего класса. Во всех странах к таким гражданам приравниваются люди, получающие в районе десятикратного размера минимальной заработной платы. Сегодня в России и в Приморье таких не много. Кто-то в пример приводит Китай, но там вменили прогрессивную шкалу налогообложения только в 2011 году, после долгих десятилетий реформ, и как только их страна заняла второе место по росту ВВП после США, сформировала крепкий средний класс. Кроме того, серая зона бизнеса у них как таковая отсутствует, все платят налоги. Там активно действуют бюро, которые объясняют китайским миллионерам и миллиардерам, в какие проекты для развития КНР они могут вложить свои деньги.

«Если говорить о богатых и сверхбогатых в России, надо понимать, что сегодня они найдут деньги на юристов, финансовых консультантов и способ, как не платить стране. Будут уходить еще большими темпами в офшоры, скрывать доходы и как минимум переводить средства на счета своих компаний. И потом эти бедолаги будут жить на зарплату 30 000 рублей в доме, принадлежащем компании, который будут якобы снимать и нести расходы. И вновь мы возвращаемся к вопросу, что недостаток денег в бюджете по статье НДФЛ в том числе связан с тем, что простые налогоплательщики не понимают, куда уходят их деньги. К примеру, в Японии детей еще в младших классах возят в музей канализации и объясняют, что все это содержится за счет денег, которые они будут платить государству, когда вырастут. В школах есть дисциплины, которые объясняют людям, на что идут налоги, которые они выплачивают. У нас эта связь, к сожалению, отсутствует», — выражает мнение предприниматель.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]