Двухлетняя девочка пострадала в лобовом столкновении автомобилей в Приморье

ДТП произошло в районе 91 км автодороги Осиновка—Рудная Пристань. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что 43-летний водитель автомобиля Субару Форестер, двигаясь со стороны города Арсеньева в направлении села Новогордеевка, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где спровоцировал столкновение с автомашиной Тойота Пробокс.

В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили четыре человека: водители обоих транспортных средств, а также пассажиры Субару Форестер, в том числе двухлетняя девочка. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Стаж вождения водителя Субару – 20 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2018 году мужчина не привлекался.

ДТП произошло в светлое время суток, на участке с сухим асфальтовым покрытием.

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]