Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:52
  0

Двухлетняя девочка пострадала в лобовом столкновении автомобилей в Приморье

Двухлетняя девочка пострадала в лобовом столкновении автомобилей в Приморье

Фото: УМВД по ПК

ДТП произошло в районе 91 км автодороги Осиновка—Рудная Пристань. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что 43-летний водитель автомобиля Субару Форестер, двигаясь со стороны города Арсеньева в направлении села Новогордеевка, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где спровоцировал столкновение с автомашиной Тойота Пробокс.

В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили четыре человека: водители обоих транспортных средств, а также пассажиры Субару Форестер, в том числе двухлетняя девочка.  Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Стаж вождения водителя Субару – 20 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2018 году мужчина не привлекался.

ДТП произошло в светлое время суток,  на участке с сухим асфальтовым покрытием.

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ПЕРЕНОСУ СТОЛИЦЫ ДФО ВО ВЛАДИВОСТОК





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря