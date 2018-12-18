В 2018 году в Уссурийске зарегистрировано 2,3 тысячи новорождённых малышей
"Вести: Приморье. Интервью" с Мариной Сердюк, начальником Управления ЗАГС администрации Уссурийского городского округа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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