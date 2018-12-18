Последний звездопад уходящего года пройдёт при свете Луны

В ночь с 21 на 22 декабря максимума достигнет метеорный поток Урсиды, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру". Однако предстоящее полнолуние может помешать наблюдать небесное шоу во всей красе, предупредили в Московском планетарии.

«Луна будет близка к фазе полнолуния и создаст существенную засветку», — сообщил Ярослав Турилов, руководитель астрономического комплекса Московского Планетария. Но пообещал, что 10 метеоров в час ожидать можно. Название метеорному потоку, максимум которого придётся на ночь с 21 на 22 декабря, дало созвездие Малой Медведицы — Ursa Minor. В нём расположен радиант — область, из которой метеоры словно бы вылетают. Урсиды будут вылетать рядом с Полярной звездой — недалеко от того места, в котором находится Северный полюс мира. Урсиды начинают проявлять активность 17 декабря, будут падать до 25 декабря.

А 19 декабря к Урсидам присоединятся Лео-Минориды из созвездия Малого Льва — по 5 штук в час. Кто знает, вдруг совместными усилиями два потока сделают небесное шоу более красочным — устроят нам по 15 вспыхивающих звезд в час. В иные годы они сыпались и по 150 штук в час.

Урсиды — самый северный метеорный поток и наблюдать его возможно только из Северного полушария. Кстати, ночь максимума Урсид будет самой длинной в уходящем году. Что соответствует астрономическому явлению — зимнему солнцестоянию. А оно происходит тогда, когда ось вращения Земли отклоняется от Солнца на максимальный угол.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]