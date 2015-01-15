Борис Кубай предупредил об опасности «метеорологической войны»

Технология, которая может привести к изменению атмосферы, о которой сообщила гонконгская газета, может быть очень дорогостоящей и энергозатратной, вряд ли она уже создана, при этом подобные эксперименты могут привести к необратимым изменениям климата с катастрофическими последствиями. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РИА Новости, чьи журналисты поговорили об этом с кандидатом географических наук, главой Примгидромета Борисом Кубаем.

Ранее гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на китайских ученых сообщила, что Россия и Китай в рамках совместного проекта, предположительно, испытали технологию изменения атмосферы, которая в перспективе может применяться для военных целей и управления погодой. По данным газеты, в июне якобы прошла серия из пяти испытаний, в ходе одного из них, предположительно, удалось повысить температуру ионизированного газа на больших высотах более чем на 100 градусов Цельсия. Журналисты утверждают, что с российского многофункционального радиокомплекса «Сура» по изучению ионосферы, который построили еще в советские времена, в атмосферу были «закачаны» заряженные частицы.

«Есть локальное воздействие на погоду, то есть вызвать дождь или, наоборот, чтобы его не было над конкретной площадью, городом – это возможно. Энергетические и финансовые затраты сегодня позволяют это делать. Но если вы в одном месте от дождя ушли, то в другом месте его может пройти больше, чем обычно. Есть технология, и она отработана приличное количество лет и в РФ, и в КНР. Китай в высокогорье некоторое время назад начал оборудовать установки для воздействия на облака в горах. Это та же технология, что и сброса реагентов с самолетов, это локальное воздействие», - сказал Кубай.

По его словам, если над горами образуются мощные дождевые облака, способные вызвать в Китае наводнения, то включаются соответствующие установки, которые размывают эти облака, и количество осадков может быть меньше. Тем же методом можно бороться с засухой. При этом воздействие на ионосферу, по мнению эксперта, может обходиться очень дорого во всех смыслах.

«Это очень дорого, нужны энергетические и финансовые запасы. Мне трудно сказать, насколько человек на сегодняшний день способен изменить климат северного полушария. На мой взгляд, это сегодня нереально», - сказал Кубай.

При этом метеоролог отмечает, что основные климатические изменения начинаются именно в атмосфере.

Кубай сообщил об опасности глобальных изменений климата в случае подобных экспериментов.

«Я бы хотел сказать, что этого нельзя делать. Есть такой термин «метеорологическая война». Когда осуществляется активное воздействие такого масштаба, это необратимо. На того, кто это делает, последствия и могут посыпаться. Он себя не обезопасил», - отметил собеседник, добавив, что последствия метеорологической войны «сродни термоядерной».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]