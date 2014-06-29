«Страсти по бисеру» разгорелись во Владивостоке. Видеорепортаж Оксаны Данилюк
Во Владивосток прибыла уникальная коллекция из Московского музея-усадьбы Останкино. Это картины, украшения, предметы одежды и мебели... из бисера. На протяжении трех веков россыпи цветного стекла в умелых руках превращались в шедевры искусства. Приморцы смогут увидеть их в залах краевой картинной галереи.
Самый давний экспонат выставки — «Букет цветов со стрекозой», картина, шитая стеклярусом в конце 18 века. Мода на бисер пришла в Россию из Европы. В отличие от вышивки он может быть очень ярким и эффектным. Из бисера делали сумочки, кошельки, им украшали мебель и посуду. На выставке можно увидеть бисерные подстаканники, чехлы для свеч и курительных трубок. Бисер был дорог, его везли из-за границы, поэтому таким рукоделием могли заниматься только состоятельные дамы.
Мария Жохова, хранитель коллекций Музея-усадьбы Останкино (г. Москва): «Если вышивкой могли заниматься и крепостные девушки, то бисерным шитьем занимались дамы дворянского происхождения».
Чтобы зритель мог понять, как создавались бисерные шедевры, в экспозиции показаны схемы из французских и немецких журналов 19 века. Здесь же — старинные гравюры, сюжеты которых мастерицы вышивали бисером. Все это — реликвии семейного очага, где всегда было место для творчества и время для подарка, сделанного своими руками. С душой и огромным терпением.
Елена Клымюк, научный сотрудник Приморской государственной картинной галереи: «Сегодняшняя выставка — это третий проект Останкинского музея в стенах Приморской картинной галереи. Очень хочется и далее продолжать это сотрудничество. Оно очень плодотворно и приносит много удовольствия и музейщикам, и публике».
Выставку назвали «Страсти по бисеру». Его роскошь и блеск особенно проявились в эпоху модерна. Ажурные туники, воротники-пелерины начала 20 века — редчайшие экспонаты из мира театра и высшего общества. Великолепная коллекция музея-усадьбы Останкино пробудет во Владивостоке до февраля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
21.02.2017 Во Владивостоке вновь можно увидеть шедевры из Москвы
-
07.03.2016 Анонс на 8 марта
-
02.02.2016 В интерьерах выставки французской гравюры во Владивостоке прошел мастер-класс графики
-
26.01.2016 Во Владивостоке открылась новая выставка французской гравюры XVII-XIX-го веков
-
23.12.2015 В Приморской картинной галерее открылась выставка французской гравюры
-
29.06.2014 После десятилетнего перерыва в Приморской государственной картинной галерее вновь открылась постоянная экспозиция
Добавить комментарий