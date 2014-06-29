Во Владивосток прибыла уникальная коллекция из Московского музея-усадьбы Останкино. Это картины, украшения, предметы одежды и мебели... из бисера. На протяжении трех веков россыпи цветного стекла в умелых руках превращались в шедевры искусства. Приморцы смогут увидеть их в залах краевой картинной галереи.

Самый давний экспонат выставки — «Букет цветов со стрекозой», картина, шитая стеклярусом в конце 18 века. Мода на бисер пришла в Россию из Европы. В отличие от вышивки он может быть очень ярким и эффектным. Из бисера делали сумочки, кошельки, им украшали мебель и посуду. На выставке можно увидеть бисерные подстаканники, чехлы для свеч и курительных трубок. Бисер был дорог, его везли из-за границы, поэтому таким рукоделием могли заниматься только состоятельные дамы.

Мария Жохова, хранитель коллекций Музея-усадьбы Останкино (г. Москва): «Если вышивкой могли заниматься и крепостные девушки, то бисерным шитьем занимались дамы дворянского происхождения».

Чтобы зритель мог понять, как создавались бисерные шедевры, в экспозиции показаны схемы из французских и немецких журналов 19 века. Здесь же — старинные гравюры, сюжеты которых мастерицы вышивали бисером. Все это — реликвии семейного очага, где всегда было место для творчества и время для подарка, сделанного своими руками. С душой и огромным терпением.

Елена Клымюк, научный сотрудник Приморской государственной картинной галереи: «Сегодняшняя выставка — это третий проект Останкинского музея в стенах Приморской картинной галереи. Очень хочется и далее продолжать это сотрудничество. Оно очень плодотворно и приносит много удовольствия и музейщикам, и публике».

Выставку назвали «Страсти по бисеру». Его роскошь и блеск особенно проявились в эпоху модерна. Ажурные туники, воротники-пелерины начала 20 века — редчайшие экспонаты из мира театра и высшего общества. Великолепная коллекция музея-усадьбы Останкино пробудет во Владивостоке до февраля.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]