Роскомнадзор потратит до 20 млрд. рублей на новую технологию блокировок Telegram

В 2019 году Роскомнадзор планирует внедрить новую технологию борьбы с запрещенными сайтами и сервисами, в том числе с Telegram. Власти готовы потратить на это до 20 млрд рублей, сообщила Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники.

Как собщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, речь идет о технологии DPI (от английского deep packet inspection – «глубокий анализ пакетов»). У провайдера интернета устанавливается программно-аппаратный комплекс, который анализирует весь проходящий трафик и выделяет специфические пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям. Этот же комплекс отсекает и нежелательный трафик.

DPI принципиально отличается от нынешней системы, с помощью которой Роскомнадзор пытался заблокировать Telegram. Сейчас доступ к запрещенным сайтам блокируется по IP-адресу, из-за чего страдают нейтральные ресурсы.

К началу 2019 году должны завершиться испытания наиболее эффективного оборудования по блокировке нежелательной информации на основе технологии DPI в одном из регионов, утверждает один из собеседников Би-би-си. После этого технологию начнут внедрять по всей стране.

Напомним, Таганский суд 13 апреля удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram на территории России. После решения суда Роскомнадзор внес сайт Telegram и веб-версию мессенджера в реестр запрещенной к распространению в России информации. 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку Telegram в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]