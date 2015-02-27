Спасенный в Приморье гималайский медвежонок залег в спячку

Гималайский медвежонок, спасенный в Приморье и помещенный в реабилитационный центр, впал в зимнюю спячку. Медвежонок, которого забрали у местных жителей, державших его в тесной клетке, обустроил в берлоге «гнездо» из сена и уснул до весны. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на центр «Тигр».

Напомним, в начале ноября приморский департамент охотнадзора изъял у местных жителей маленького гималайского медвежонка, которого те держали в тесной клетке во дворе дома, и поместил его в центр реабилитации тигров и других редких животных, пишет РИА «Новости».

Почувствовав холода, маленькая самка медведя начала обустраивать берлогу и подолгу то приминала, то взъерошивала подстилку из сена.

«Вот так впервые в своей жизни, руководствуясь инстинктам, гималайский медвежонок обустроил свою импровизированную берлогу и залег в спячку. Он смог затолкать в будку 1 метр на 1,5 метра шесть плотно упакованных мешков сена! Малыш долго старался и смог обустроить уютное зимнее жилище», - говорят специалисты Центра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]