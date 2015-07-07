Выход на лед категорически запрещен в Приморье

Приморские спасатели предупреждают: лед на акватории еще не сформировался, его толщина нестабильна, поэтому выход на ледовое поле категорически запрещен. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Мониторинг ледовой обстановки проводят сотрудники государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Приморскому краю и спасатели Владивостокского филиала поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального ПСО.

Команда спасателей совершила облет южного побережья Приморья от залива Посьет до бухты Врангель на вертолете МИ-8 авиационно-спасательного звена. Специалисты «чрезвычайного» ведомства осмотрели морскую акваторию и места выхода на лед любителей подледного лова.

На льду в разных местах были обнаружены около 200 человек. Эту информацию спасатели доведут до глав муниципальных образований: Хасанского и Надеждинского районов, Артема, Владивостока и Большого Камня.

«На сегодняшний день льда в Уссурийском и Амурском заливах нет. Он стоит только в закрытых бухтах и подвержен выносу при любой ветровой нагрузке, либо приливе и отливе. Мы ежедневно контролируем ледовую обстановку – с помощью спутникового мониторинга определяем, где и какой лед сформировался, мониторим, какое количество населения выходит на лед. Весь этот комплекс мероприятий проводится для того, чтобы можно было понять, куда в случае необходимости в кратчайшие сроки необходимо привлекать силы и средства и где может понадобиться срочная помощь», – объясняет главный государственный инспектор по маломерным судам Леонид Маковецкий.

Специалисты напоминают, что выходить на лед можно, если его толщина составляет около 7 сантиметров, тогда он выдерживает достаточное количество людей. Рыбалка – это активный и полезный вид зимнего отдыха, но при этом нельзя забывать о мерах безопасности.

Спасатели призывают рыбаков-любителей не подвергать свою жизнь опасности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]