Администрация Лучегорска и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве

Глава Лучегорского городского поселения Владимир Козак и директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В рамках подписанного Соглашения стороны намерены определить направления трансформации объектов потребления энергетических ресурсов для того, чтобы сократить затраты на оплату и эксплуатационные расходы.

«У «Ростелекома» накоплен богатый практический опыт в области проведения энергосервисных мероприятий. Но в Приморском крае именно Лучегорск стал первым муниципалитетом, с которым компания реализует подобный проект. Так, мы планируем установить около 500 светодиодных осветительных приборов с автоматизированной системой управления наружным освещением, которые позволят экономить до 64% потребляемой электроэнергии. Я уверен, что после положительных результатов сотрудничества с Лучегорском к проекту присоединятся и другие районы края», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Также «Ростелеком» и Администрация Лучегорского городского поселения планируют проанализировать существующее состояние парка объектов потребления энергетических ресурсов. Кроме того, стороны проведут совместные мероприятия, направленные на оценку уровня технического развития и энергетической эффективности, определение целевых индикаторов и критериев достижения желаемого уровня развития.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]