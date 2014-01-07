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В Арсеньеве сгорел частный дом

В Арсеньеве сгорел частный дом

Поздно вечером 18 декабря в 23.38 на пульт пожарной охраны города Арсеньева поступило сообщение о  пожаре в частном доме, расположенном на улице Лазурной.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, оперативно на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к работам по ликвидации пожара. В жилом здании горели стены и кровля.

В 00.12 пожар был локализован,  в  04.37 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 144 кв. м. В результате случившегося никто не пострадал. От огня не пострадали вблизи расположенные объекты. На тушении были задействованы 15 человек личного состава и 4 единицы техники.

ГУ МЧС России по Приморскому краю предупреждает: в целях недопущения гибели и травматизма людей на пожарах, специалисты Главного управления МЧС России по Приморскому краю  обращаются к населению края с просьбой быть предельно осторожными при обращении с огнём и соблюдать правила пожарной безопасности. Не курите в постели! Не выбрасывайте не затушенные окурки в мусоропровод и места бытовых отходов!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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