Стали известны даты ЕГЭ в 2019 году

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала проекты расписания ЕГЭ (единого государственного экзамена), ОГЭ (основного государственного экзамена) и ГВЭ (государственного выпускного экзамена) на 2019 год. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Расписание экзаменов для выпускников 9 и 11 классов не претерпит серьезных изменений по сравнению с прошлым годом. ОГЭ для выпускников 9 классов пройдет в три этапа: досрочный (с 22 апреля по 14 мая), основной (с 24 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 21 сентября).

ЕГЭ в 2019 году также традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября). Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии и литературе. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.

Напомним, обязательными к сдаче в 11-м классе для школьников остаются русский язык и математика. Остальные предметы выпускники сдают по желанию. Озвучить это желание они должны не позднее февраля 2019 года. Кстати, уже много лет самым популярным предметом по выбору для сдачи ЕГЭ во Владивостоке становится обществознание.

В помощь выпускникам и их родителям в этом месяце прошли городские родительские собрания, посвященные вопросам ЕГЭ и ОГЭ. Специалисты управления образования и члены предметных комиссий по проверке заданий познакомили родителей с нормативными документами, процедурой проведения, вопросами психологической подготовки учащихся к экзамену.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]