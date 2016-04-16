Новости Культура

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:49
  0

Приморский музей вошел в число номинантов престижной Европейской премии

Приморский музей вошел в число номинантов престижной Европейской премии

Фото: Администрация ПК

Музейно-выставочный центр Находки вошел в число номинантов премии «Европейский музей года 2019» EMYA-2019. Учреждение стало первым в истории Дальнего Востока номинантом престижной награды – «музейного Оскара». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Участниками международного конкурса выступили пять музеев из России, в том числе Музейно-выставочный центр Находки. Чтобы оценить заявленный уровень профессионализма и современных технологий, в июле 2018 года находкинский музей посетила эксперт европейского конкурса Метка Фьюс, а уже в ноябре состоялся совет жюри, по итогам которого были определены номинанты. Находкинский музей – это первый музей в истории Дальнего Востока, удостоившийся чести стать номинантом Премии «Европейский музей года».

Вместе с ним за звание лучшего поборются музеи из Красноярска и Санкт-Петербурга. Всего свои достижения представят 40 центров.

Церемония объявления итогов и награждение победителей состоятся 22-25 мая 2019 года. Событие пройдет в одном из самых интересных городов Европы – Сараево – в Музее детства войны, который является лауреатом музейной премии Совета Европы 2018 года.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ПЕРЕНОСУ СТОЛИЦЫ ДФО ВО ВЛАДИВОСТОК





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря