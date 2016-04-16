Приморский музей вошел в число номинантов престижной Европейской премии

Музейно-выставочный центр Находки вошел в число номинантов премии «Европейский музей года 2019» EMYA-2019. Учреждение стало первым в истории Дальнего Востока номинантом престижной награды – «музейного Оскара». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Участниками международного конкурса выступили пять музеев из России, в том числе Музейно-выставочный центр Находки. Чтобы оценить заявленный уровень профессионализма и современных технологий, в июле 2018 года находкинский музей посетила эксперт европейского конкурса Метка Фьюс, а уже в ноябре состоялся совет жюри, по итогам которого были определены номинанты. Находкинский музей – это первый музей в истории Дальнего Востока, удостоившийся чести стать номинантом Премии «Европейский музей года».

Вместе с ним за звание лучшего поборются музеи из Красноярска и Санкт-Петербурга. Всего свои достижения представят 40 центров.

Церемония объявления итогов и награждение победителей состоятся 22-25 мая 2019 года. Событие пройдет в одном из самых интересных городов Европы – Сараево – в Музее детства войны, который является лауреатом музейной премии Совета Европы 2018 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]