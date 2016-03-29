Подозреваемый в разбое и грабеже задержан во Владивостоке
Ранним утром в районе улицы Добровольского во Владивостоке неизвестный открыто похитил у 58-летней женщины сумку с деньгами и ключами от квартиры и скрылся. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил более 13 тысяч рублей.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Им оказался 32-летний ранее судимый житель Ханкайского района. В отделе полиции мужчина сознался в совершении еще одного преступления. Ранее он зашел в магазин, угрожая продавцу ножом, похитил из кассы 50 тысяч рублей и скрылся.
Все похищенные деньги мужчина потратил по своему усмотрению.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным частью 1 статьи 161 (Грабеж) и частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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