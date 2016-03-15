Больше ста атлетов собрал третий спортивный фестиваль работников машиностроительных предприятий в Арсеньеве. Заводчане со всего края состязались в шести видах спорта. О том, кто оказался быстрее, выше и сильнее, расскажем в следующем репортаже.

Арсеньев — спортивная столица Приморья — сегодня чествует победителей! В городе подвели итоги третьего спортивного фестиваля машиностроителей. Масштабный праздник для заводчан со всего края организовали приморское региональное отделение союза машиностроителей России совместно с авиакомпанией «Прогресс», входящей в холдинг «Вертолеты России».

Виктор Воронов, участник команды «Прогресс»: «Спартакиада помогает в очередной раз себя проверить и в каком состоянии твоя команда. Пообщаться с людьми, обменяться опытом, сдружиться».

Соревнования по настольному теннису, дартсу, плаванию, мини-футболу, волейболу и стритболу длились больше семи часов. Состязались работники заводов «Прогресс», «Аскольд», «Дальприбор» и ещё целого ряда других предприятий края.

Евгений Ковалевский, капитан команды «Дальприбор»: «Веду спортивный образ жизни. Привлекаю заводчан к занятию спортом. Свой спортзал, тренировки».

Для «Прогресса» такие соревнования только разминка. Спортивные результаты работников уже давно стоят на одном уровне с их трудовыми достижениями. Авиакомпания регулярно проводит различные спартакиады и участвует во всероссийских соревнованиях.

Оксана Мишина, главный судья соревнований: «Мы участвуем во всех корпоративных мероприятиях спортивного уровня. Мы бываем и в Крыму, и в Сочи. Вот недавно с Москвы вернулись. Пловцы у нас стали одними из сильнейший по корпоративной команде. Выиграли мы всю Россию, среди корпоративных команд».

Машиностроители «Прогресса» вновь показали высокие результаты. Команда арсеньевской авиакомпании заняла первое место в командном зачете. Серебряными призерами стали представители филиала ДВФУ в городе Арсеньеве, а третье место на пьедестале почета досталось сборной города «Образование».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]