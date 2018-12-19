«Восточный банк» предлагает приморцам деньги на новогодние покупки. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
Россияне потратят на празднование нового года в среднем около 17 тысяч рублей. Такие данные исследования предоставила компания «Делойт». Большая часть из этой суммы уйдет на еду и напитки, еще около половины потратят на подарки, остаток уйдет на развлечения. Но специалисты банка «Восточный» уверены — праздники не повод отложить крупные покупки.
Предновогодняя суета захватывает магазины Приморья. В попытках уберечь семейный бюджет от удара, многие начинают закупаться за месяц. Но к концу декабря денег на ремонт, отпуск, зимние шины или новую шубу не остаётся. Приходится выбирать — новогодний стол и подарки или крупные покупки.
Олеся Нуриева, менеджер по операционной кредитной работе ПАО КБ «Восточный»: «Чтобы порадовать себя и своих близких — не обязательно выбирать что-то одно. Можно получить всё и сразу, если обратиться в банк «Восточный». В этом декабре мы предлагаем своим клиентам кредит под залог до 1 млн. руб. с ежемесячным платежом 13 160 рублей».
Залог — имущество клиентов, которое позволяет банку предлагать крупные суммы. Чаще всего залогом становится недвижимость. При этом никаких рисков добросовестные заёмщики не несут.
Олеся Нуриева, менеджер по операционной кредитной работе ПАО КБ «Восточный»: «Залог не переходит в собственность банка, то есть клиент продолжает жить в своей квартире и при этом пользоваться всеми благами кредита — съездить в тёплые страны, купить подарки близким, сделать ремонт и даже погасить старые кредиты».
Специалисты банка «Восточный» уверены, мечты исполнит не чудо, а выгодный кредит. Подробная информация во всех офисах банка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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