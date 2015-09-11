Более 5 тонн браконьерской рыбы изъяли в Приморье в 2018 году

По информации приморского территориального управления Росрыболовства, с начала года сотрудники управления изъяли у браконьеров более 5 тонн рыбы.

Ущерб водным биоресурсам составил более 1,8 миллиона рублей. Изъято более 2,6 тысяч орудий лова и 16 транспортных средств. На браконьеров заведено 54 уголовных дела.

Также совместно с сотрудниками полиции и ФСБ изъято более 1,5 тонны рыбы и рыбопродукции. В том числе более 1,1 тонны кеты, 167 килограммов пиленгаса, 145 килограммов трепанга и 55 килограммов крабов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]