В субботу в Приморье местами пройдёт снег, в воскресенье похолодает

В ближайшие выходные дни погода в Приморском крае будет разной.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", суббота ожидается тёплой. Над краем будут смещаться малоактивные атмосферные фронты, которые вызовут местами небольшой снег. В ночь на субботу −7…−12 °C, на северо-востоке −18…−22 °C, на южном побережье −1…−6 °C. Днём на большей территории края будут преобладать положительные температуры (0…+5 °C), лишь на северо-востоке прохладней, −5…−10 °C.

В воскресенье ночью Приморье останется в зоне фронта, местами может сохраниться небольшой снег, и будет ещё теплее, чем в субботу. Днём за фронтами на Приморье обрушится холодная воздушная масса. В течение дня температура воздуха будет понижаться — максимальные значения температур отметятся в утренние часы. Осадки прекратятся.

Во Владивостоке в эти выходные дни существенных осадков не предвидится. Суббота будет облачная и тёплая, ночью −1…−3 °C, днём 0…+2 °C. В ночь на воскресенье уже начнётся понижение температуры воздуха, и к утру столбики термометра опустятся до −4 °C. Днём усилится северный ветер, и станет ещё прохладней.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]