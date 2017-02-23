Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:01
  1

В субботу в Приморье местами пройдёт снег, в воскресенье похолодает

В субботу в Приморье местами пройдёт снег, в воскресенье похолодает

В ближайшие выходные дни погода в Приморском крае будет разной.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", суббота ожидается тёплой. Над краем будут смещаться малоактивные атмосферные фронты, которые вызовут местами небольшой снег. В ночь на субботу −7…−12 °C, на северо-востоке −18…−22 °C, на южном побережье −1…−6 °C. Днём на большей территории края будут преобладать положительные температуры (0…+5 °C), лишь на северо-востоке прохладней, −5…−10 °C.

В воскресенье ночью Приморье останется в зоне фронта, местами может сохраниться небольшой снег, и будет ещё теплее, чем в субботу. Днём за фронтами на Приморье обрушится холодная воздушная масса. В течение дня температура воздуха будет понижаться — максимальные значения температур отметятся в утренние часы. Осадки прекратятся.

Во Владивостоке в эти выходные дни существенных осадков не предвидится. Суббота будет облачная и тёплая, ночью −1…−3 °C, днём 0…+2 °C. В ночь на воскресенье уже начнётся понижение температуры воздуха, и к утру столбики термометра опустятся до −4 °C. Днём усилится северный ветер, и станет ещё прохладней.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ПЕРЕНОСУ СТОЛИЦЫ ДФО ВО ВЛАДИВОСТОК





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря