В Уссурийске транспортные полицейские изъяли из семьи годовалую девочку
Транспортные полицейские во время рейда «Несовершеннолетний правонарушитель» изъяли из семьи годовалую девочку, которая жила в антисанитарных условиях. Ребенка забрали старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск майор полиции Татьяна Туркина совместно со специалистами Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
24-летняя мать ребенка недобросовестно исполняла обязанности по воспитанию своей малолетней дочери. Годовая малышка жила в антисанитарных условиях, ее мать систематически уходит из дома, оставляя малютку на воспитание 44-летней бабушке, злоупотребляющей алкоголем. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских.
В однокомнатной квартире отсутствуют продукты питания, чистое белье и детская одежда, со стен и потолка свисают электрические провода, воздух в комнате пропитан запахом табака и затхлостью. Ребенок выглядит не здоровым и вялым.
Неоднократные попытки представителей органов системы профилактики застать молодую мать, не увенчались успехом. Никто в этой семье из взрослых официально не работает.
С целью охраны жизни и здоровья ребенка, сотрудниками транспортной полиции малышка была изъята из семьи и помещена в отделение детской городской больницы, где она будет находиться под присмотром врачей.
В отношении матери ребенка ведутся мероприятия по розыску и привлечению к административной ответственности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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