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В Уссурийске транспортные полицейские изъяли из семьи годовалую девочку

В Уссурийске транспортные полицейские изъяли из семьи годовалую девочку

Транспортные полицейские во время рейда «Несовершеннолетний правонарушитель» изъяли из семьи годовалую девочку, которая жила в антисанитарных условиях. Ребенка забрали старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск майор полиции Татьяна Туркина совместно со специалистами Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

24-летняя мать ребенка недобросовестно исполняла обязанности по воспитанию своей малолетней дочери. Годовая малышка жила в антисанитарных условиях, ее мать систематически уходит из дома, оставляя малютку на воспитание 44-летней бабушке, злоупотребляющей алкоголем. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских.

В однокомнатной квартире отсутствуют продукты питания, чистое белье и детская одежда, со стен и потолка свисают электрические провода, воздух в комнате пропитан запахом табака и затхлостью. Ребенок выглядит не здоровым и вялым.

Неоднократные попытки представителей органов системы профилактики    застать молодую мать, не  увенчались успехом.  Никто в этой семье из взрослых официально не работает.

С целью охраны жизни и здоровья ребенка, сотрудниками транспортной полиции  малышка была изъята из семьи и помещена в отделение детской городской больницы, где она будет находиться под присмотром врачей.

В отношении матери ребенка ведутся мероприятия по розыску и привлечению к административной ответственности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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