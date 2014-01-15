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Полиция просит приморцев помочь установить личность мужчины

Полиция просит приморцев помочь установить личность мужчины

Фото: Пресс-служба УМВД по Приморскому краю

Управлением уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области устанавливается личность гражданина, задержанного по подозрению в совершении преступления. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, мужчина в базах данных не значится, на учетах не состоит, документов при себе не имеет.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о гражданине, кто узнал в нем своего родственника, знакомого, кто пострадал от каких-либо действий данного гражданина, просят обратиться по телефонам:

8 (4752) 799-886; 8 (4752) 799-186;  89027332777.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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