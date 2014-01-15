Полиция просит приморцев помочь установить личность мужчины
Управлением уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области устанавливается личность гражданина, задержанного по подозрению в совершении преступления. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, мужчина в базах данных не значится, на учетах не состоит, документов при себе не имеет.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о гражданине, кто узнал в нем своего родственника, знакомого, кто пострадал от каких-либо действий данного гражданина, просят обратиться по телефонам:
8 (4752) 799-886; 8 (4752) 799-186; 89027332777.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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