Квартиры детям-сиротам в Приморье будут выдавать из спецфонда

Приморские законодатели приняли в трех чтениях проект закона Приморского края "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края".

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Законодательное Собрание Приморского края, внесенный главой региона законопроект учитывает изменения, внесенные в краевое законодательство в ноябре текущего года. Напомним, что депутаты краевого парламента наделили органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморья наделят отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями.

Проект закона "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края" предусматривает формирование двух видов жилищных фондов. В муниципальный специализированный жилищный фонд будет поступать жилье, построенное в городах и районах края и (или) приобретенное в муниципальную собственность.

Специализированный фонд Приморского края сформируют за счет квартир, приобретенных в краевую собственность. В соответствии с уточненным порядком предоставления жилых помещений квартиры из этого фонда будут выдавать детям-сиротам по судебным решениям. Обязанность по обеспечению жилыми помещениями этой категории очередников возложена на Администрацию Приморского края.

Законопроект также предусматривает дополнительную меру социальной поддержки – социальную выплату (удостоверяется сертификатом) на приобретение жилых помещений очередникам, достигшим возраста 25 лет, имеющим удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни, в отношении которых до 1 января 2019 года вынесены судебные акты.

При этом решения о выдаче сертификатов будут приниматься уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края в области образования при наличии заключения об удовлетворительной адаптации указанной категории граждан к самостоятельной жизни, а также условии заключения мирового соглашения об урегулировании судебного спора об обеспечении жилым помещением.

Срок действия сертификата составляет шесть месяцев с даты его выдачи. В течение полугода у его обладателя будет возможность приобрести жилье у физических и юридических лиц по договору купли-продажи на территории любого муниципального образования Приморского края, по желанию используя собственные средства, средства материнского капитала, средства кредитных учреждений.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из 36 квадратных метров общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости одного квадратного метра того муниципального образования, на территории которого покупается квартира. Общая площадь приобретаемого жилого помещения не может быть меньше 18 квадратных метров. Приобретенное на средства социальной выплаты жилое помещение оформляется в собственность лица - получателя сертификата.

По оценке профильного департамента за жилищным сертификатом в 2019 году обратятся 236 человек, в 2020 году - 260 человек, в 2021 году -280 человек. Потребность в дополнительных средствах краевого бюджета на эти цели составит 448 млн рублей, 494 млн рублей, 532 млн рублей соответственно. Принятие проекта закона "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края", документ вступает в силу с 1 января будущего года, потребует внесения изменений в краевой бюджет.

"Мы выделяем субвенции муниципалитетам, средства на выполнение судебных решений профильному департаменту и за счет краевых денег предоставляем жилищные сертификаты тем, кто не нуждается в социализации. Из 7,5 тысяч детей-сирот, которые претендуют на жилье, достаточно много взрослых состоявшихся в социальном плане людей 30-40 лет, которые работают, имеют семьи, детей. И если у кого-то из них есть средства материнского капитала, то выплаты можно объединить и приобрести жилье, минуя различные конкурсные процедуры. Тем самым мы расширяем спектр действия краевого закона", - отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.

Справка.

На исполнение полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот на 2019 год запланировано 1,02 млрд рублей (с учетом средств федеральной субсидии), в том числе 795 млн рублей будут направлены в виде субвенции органам местного самоуправления для формирования муниципального специализированного жилищного фонда, 200 млн рублей - департаменту земельных и имущественных отношений на приобретение жилых помещений в собственность Приморского края, 25 млн рублей рублей - департаменту образованию и науки Приморского края на выдачу свидетельств во исполнение судебных решений, вынесенных до 01.01.2013 года.

В список имеющих право на обеспечение жилым помещением, включены 7322 очередника, из них 1683 в возрасте 25 лет и старше, на 01.01.2019 достигнут совершеннолетия 5585 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]