Студенты негосударственных колледжей, обучающиеся за счет средств краевого бюджета, будут получать академические и социальные стипендии
Студенты негосударственных профессиональных колледжей, обучающиеся за счет средств краевого бюджета, будут получать академические и социальные стипендии.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Законодательное Собрание Приморского края, на очередном заседании краевого парламента принят в трех чтениях проект закона "О внесении изменения в статью 13 Закона Приморского края "Об образовании в Приморском крае".
Законопроект устанавливает право на получение стипендии обучающимся по очной форме за счет средств краевого бюджета в профессиональных образовательных организациях различных форм собственности, реализующих программы среднего профессионального образования.
В настоящее время государственная академическая стипендия в краевой системе среднего профессионального образования - 520 рублей в месяц, а социальная – 780 рублей. Учебные расходы на одного студента колледжа составляют 2340 рублей в год. По данным профильного департамента стипендию получают 7872 человека, а краевой бюджет ежемесячно тратит на эти цели более 60 млн. рублей.
Внесение изменений в краевой закон об образовании закрепляет право на стипендию и для студентов, получающих профессиональное образования в рамках госзаказа за счет средств краевого бюджета в профессиональных образовательных организациях различных форм собственности.
В соответствии с федеральным законодательством контрольные цифры приема на образовательные программы среднего профессионального образования распределяются по результатам публичного конкурса. Речь идет о подготовке специалистов, наиболее востребованных экономикой региона. С 2017 года в Приморье начата реализация за счет средств краевого бюджета образовательных программ среднего профессионального образования в негосударственном профессиональном образовательном учреждении "Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж Приморского крайпотребсоюза", где был размещен госзаказ на подготовку 161 специалиста.
Как сообщил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, на выплату стипендий в соответствии с законопроектом в 2018 году потребуется 434,9 тысяч рублей, в 2019 году - 659 тысяч рублей.
Также в объем средств на выплату стипендий включены расходы ежегодные пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентам, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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