Анонс на 20 декабря
20 декабря в 13.00 на площадке перед зданием Амурского филиала WWF России (Владивосток, ул. Верхнепортовая, 18-А) - передача техники Департаменту охотнадзора Приморского края, Центру реабилитации тигров и других редких животных ( МРОО «Центр «Тигр») и Уссурийскому заповеднику от Всемирного фонда дикой природы и ВТБ.
20 декабря 2018 года в 10.00 в Дальневосточном таможенном управлении состоятся публичные обсуждения вопросов правоприменительной практики таможенных органов Дальнего Востока за 4 квартал 2018 года (в режиме видеоконференцсвязи со всеми таможнями Дальневосточного региона). Перед мероприятием, в 9.45, для средств массовой информации состоится выход к прессе и.о. начальника службы организации таможенного контроля ДВТУ Алексея Полушко.
20 декабря в г. Владивостоке, бассейн с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - Ежегодный фестиваль по синхронному плаванию «Ёлка на воде». Начало в 17.00.
20-21 декабря в г. Владивостоке, ДЮСШ «Гармония» (ул. Пограничная, 12б) - Первенство города по спортивной гимнастике «Надежды Владивостока».
20 декабря - День работника органов безопасности.
20 декабря - Международный день солидарности людей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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